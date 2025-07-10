Потребительские цены в Германии в июне выросли на 2%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя.

В мае инфляция в Германии составляла 2,1%.