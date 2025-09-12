Перешедшая под контроль "Степи" компания "РЗ "Агро" меняет "прописку" на Ростов-на-Дону

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Компания "РЗ Агро" (основное юрлицо – "Русская земля") меняет место нахождения с Москвы на Ростов-на-Дону, сообщается в ЕГРЮЛ.

Там же зарегистрирован и агрохолдинг "Степь", под контроль которого "РЗ Агро" перешла в середине марта этого года. Компания RZ Agro Holding Ltd. (Кипр) была редомицилирована в МКООО "РЗ Агро холдинг лимитед" с "пропиской" на остров Русский.

Ранее "Степь" контролировала "РЗ Агро" вместе с членами семьи Луи-Дрейфус (Франция).

Компания "Русская земля" объединяет восемь хозяйств с земельным банком более 100 тыс. га.

По данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL по состоянию на июнь 2024 года, "Степь" вместе с "РЗ Агро" занимала 6-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в РФ с 578 тыс. га.

Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.