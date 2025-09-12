Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,7495 руб., что на 19,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,28 рубля, до 84,3798 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,63 копейки, до 99,3304 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств – основных торговых партнеров России в августе 2025 года снизился на 2,1% по отношению к июлю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-августе 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 25,4%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

При этом большинство аналитиков перед заседанием прогнозировало снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 16%, лишь некоторые эксперты допускали меньший шаг - в 100 базисных пунктов - до 17%.

Комментируя решение глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что "на столе" у ЦБ кроме снижения на 100 базисных пунктов была пауза из-за смягчения денежно-кредитных условий. Одним из индикаторов этого является ослабление рубля.

"С прошлого заседания произошло ослабление рубля. И движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом ослаблении курса не стоит, в свою очередь, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.

"Те колебания, которые мы наблюдаем в последние три месяца, они происходят в нижней части того диапазона, в котором курс находился последние два года. Поэтому говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление курса, наверное, не стоит", - сказал Заботкин.

"Происходят колебания, на самом деле, на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к уровням последних двух лет", - добавил он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года.

"На неделе тренд на ослабление рубля усилился на ожиданиях решений ЦБ РФ по ключевой ставке. Пиково курс достигал отметки 12,05 руб./юань (-5,7% за неделю). Снижение регулятором ключевой ставки меньшим, чем ожидало большинство участников рынка, шагом привело к коррекции и возврату курса ближе к отметке 11,77 руб./юань (-3% н/н). Также на неделе регулятор опубликовал результаты внешней торговли товарами в июле: профицит внешней торговли вырос до $13,2 млрд против $9,3 млрд в июне из-за того, что увеличение объема экспорта (+$5,2 млрд) было более существенным, чем рост импорта (+$1,4 млрд). Накопленный за 7 месяцев 2025 года профицит ($70,7 млрд) оказался ниже прошлогоднего уровня ($81,1 млрд). Впрочем, профицит внешней торговли не помешал юридическим лицам совершить в июле нетто-покупки валюты ($1,2 млрд), вызвавшие переход рубля к ослаблению. Усиление этой тенденции в августе ($3 млрд) сопровождалось ускорением ослабления рубля далее", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций - это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% - (следовательно, это оказывает - ИФ) умеренно негативное влияние. (...) В начале сентября рубль стал резко ослабевать: за 10 дней почти на 6%. Мы полагаем, это происходило на фоне ожидания снижения ключевой ставки до 16%, поэтому более жесткая риторика ЦБ может охладить настроения покупателей валюты. Вдобавок, в конце сентября будут выплачиваться квартальные налоги, что может оказать дополнительное давление на валюту", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Участники торгов продолжали анализировать заявления президента США Дональда Трампа относительно урегулирования российско-украинского конфликта и новых антироссийских санкций.

Трамп в пятницу заявил, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине. "Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал он в интервью Fox News. При этом американский президент уточнил, что ранее ситуация была противоположной. Он также сказал, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".

По его словам, санкции против банков и торговые пошлины могут быть введены США в отношении России. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - заявил Трамп. Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

Нефть

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве повысилась на 1,61% до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,39%, до $63,23 за баррель.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась более чем на 3%, WTI - более чем на 2%. Поддержку котировкам оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в отношении потенциального избытка предложения на мировом рынке топлива.

Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 сентября упала на 2 базисных пункта, до 17,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу опустилась на 1 базисный пункт, до 17,81% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,86% годовых.