Кабмин установил требования к рейтингу банков для размещения средств УК, работающих с пенсионными накоплениями
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило требования к уровню рейтинга кредитных организаций, в которых размещают денежные средства управляющие компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений.
Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, кредитные организации должны одновременно иметь не менее 2 кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале:
- не ниже уровня "А-(RU)" от АКРА,
- не ниже уровня "ruА-" от "Эксперт РА",
- не ниже уровня "А-.ru" от НКР,
- не ниже уровня "А-|ru|" от НРА.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует 6 лет.