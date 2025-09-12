Кабмин установил требования к рейтингу банков для размещения средств УК, работающих с пенсионными накоплениями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило требования к уровню рейтинга кредитных организаций, в которых размещают денежные средства управляющие компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений.

Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, кредитные организации должны одновременно иметь не менее 2 кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале:

не ниже уровня "А-(RU)" от АКРА,

не ниже уровня "ruА-" от "Эксперт РА",

не ниже уровня "А-.ru" от НКР,

не ниже уровня "А-|ru|" от НРА.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует 6 лет.