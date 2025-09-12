Поиск

Кабмин установил требования к рейтингу банков для размещения средств УК, работающих с пенсионными накоплениями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило требования к уровню рейтинга кредитных организаций, в которых размещают денежные средства управляющие компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений.

Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, кредитные организации должны одновременно иметь не менее 2 кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале:

  • не ниже уровня "А-(RU)" от АКРА,
  • не ниже уровня "ruА-" от "Эксперт РА",
  • не ниже уровня "А-.ru" от НКР,
  • не ниже уровня "А-|ru|" от НРА.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует 6 лет.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тень бюджета легла на ставку. Заявление Банка России

Тень бюджета легла на ставку. Заявление Банка России

Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });