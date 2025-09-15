Tesla увеличит темпы выпуска электромобилей в Германии до конца года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla планирует увеличить объемы производства на заводе в Германии до конца текущего года, сообщил агентству DPA глава предприятия Андре Тириг.

"В настоящее время у нас очень хорошие показатели продаж, поэтому мы пересмотрели наши производственные планы в сторону повышения", - сказал он.

Тириг отметил, что компания видит позитивные сигналы на всех рынках, куда завод отправляет автомобили, а не только в Германии.

"Мы поставляем продукцию более чем на 30 рынков и определенно видим там положительную тенденцию", - заявил он.

Продажи Tesla в Германии в августе снизились на 39% относительно того же месяца прошлого года и составили 1,44 тыс. электромобилей. За восемь месяцев они упали на 56% - до 11,44 тысячи машин, по данным дорожно-транспортного агентства KBA.