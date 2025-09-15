Владелец бизнес-центров "Сенатор" купил отель "Талион Империал" в Петербурге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Петербургское ООО "Лига" (Петербург) приобрело на торгах земельный участок вместе с пятизвездочным отелем "Талион Империал" в Адмиралтейском районе Петербурга за 4,41 млрд рублей, сообщает пресс-служба АО "Российский аукционный дом" (организатор торгов).

Торги проводились в рамках процедуры банкротства АО "Талион" и ЗАО "Елисеев Палас Отель" (оба входят в ГК "Талион") в форме публичного предложения.

Отель располагается в историческом здании на Большой Морской улице. В состав лота входят земельный участок площадью 6,8 тысячи кв. метров, а также 16 помещений гостиницы общей площадью 9,8 тысячи кв. метров. Фонд отеля - 89 номеров.

Начальная цена актива составляла 9 млрд рублей, минимальная цена - 4,05 млрд рублей.

Группа компаний "Талион" основана в 1992 году, занимается деревообработкой в Тверской области и гостиничным бизнесом в Петербурге. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2022 году признал банкротом АО "Талион", ввел в отношении него конкурсное производство на 6 месяцев. ЗАО "Елисеев Палас Отель" также было признано банкротом в 2022 году, в отношении него открыто конкурсное производство на 6 месяцев. Впоследствии сроки неоднократно продлевались.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Лига" зарегистрировано в 2000 году в Петербурге, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Единственным владельцем ООО является Андрей Фоменко.

По данным из открытых источников, Фоменко принадлежит также сеть бизнес-центров "Сенатор".