Рынок акций начал неделю со снижения, но удержался выше 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения, которое вечером было сглажено за счет закрытия игроками части коротких позиций после распродаж на умеренном смягчении монетарной политики ЦБ РФ, на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи в течение торгов опускался к 2800 пунктам (минимум с 6 августа), но к закрытию отскочил в район 2810 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2809,85 пункта (-1,1%), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 1065,54 пункта (+0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 3,4% во главе с бумагами "Ростелекома" (-5,1%), Совкомбанка (-4,5%) и "Юнипро" (-4,5%). Во "втором эшелоне" выросли бумаги "ОГК-2" (+2,8%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составил 83,0718 руб. (-1,31 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа
Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

