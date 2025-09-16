"Яндекс" приобрел 9,33% телемедицинского сервиса с ИИ-решениями

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" приобрел миноритарную долю в "Диагностика на дому" (DND) телемедицинском сервисе с использованием ИИ-решений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Технояк" 15 сентября приобрело 9,33% ООО "ДНД". Основным владельцем компании остается сооснователь и CEO сервиса Илья Поз (76,68%).

В "Яндексе" сказали, что сделка отвечает задачам фонда технологических инициатив Yet Another Tech Fund, одно из направлений работы которого - развитие ИИ в медицине.

Сумма сделки не уточняется. В 2025 году фонд планировал выделить на инвестиции 330 млн рублей.

"Мы видим потенциал в проектах на стыке разных отраслей, включая медицину, и изучаем возможности для поддержки подобных технологических решений", - сообщили в "Яндексе".

Решения DND позволяют пользователям диагностировать и исследовать органы дыхания и ЛОР-органы. Диагностика проводится с помощью устройств и мобильного приложения.