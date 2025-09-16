Поиск

Минфин перечислил НРД 3,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043" и замещающему выпуску

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,7 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Номинальный объем выпуска евробондов с погашением в 2043 году составлял $1,5 млрд. По данным, которые приводил Минфин, коэффициент замещения локальными бумагами этого выпуска составил 46,7%.

В марте директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов говорил, что министерство не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить.

