Рынок акций РФ снизился во вторник пятый день подряд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог закрыться чуть выше отметки 2800 пунктов.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2802,77 пункта (-0,25%), индекс РТС - 1065,88 пункта (+0,03%); в ходе торгов индекс МосБиржи опускался ниже 2780 пунктов впервые с 6 августа. Цены "голубых фишек" на Московской бирже по итогам торгов продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 сентября, составил 82,8359 руб. (-23,59 копейки).

Подешевели акции АФК "Система" (-2%), "Татнефти" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 68,02 млрд рублей (из них 11,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции ВТБ, 7,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,3 млрд рублей на акции Сбербанка).

В Еврокомиссии (ЕК) заявили во вторник, что подготовка 19-го пакета санкций ЕС в отношении РФ продолжается, но речь не идет ни о какой задержке и никакая конкретная дата завершения этой работы предварительно не объявлялась. "Мы видели сообщения о переносе (представления предложения ЕК о 19-м пакете санкций - ИФ). Однако дело в том, что мы никогда не объявляли конкретную дату. То есть мы не видим никакой задержки. Обсуждения продолжаются, чтобы иметь веский пакет, который представим, как только он будет готов", - сказала официальный представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о переносе якобы планировавшегося на среду объявления предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций с целью их ужесточения.

В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний Индии и Китая за то, что они дают России возможность торговать нефтью", - передает агентство.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - приводит Bloomberg слова министра в ответ на вопрос, пойдут ли США на дополнительные пошлины в отношении китайских товаров.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, то им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

Президент США все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Рубио. "Он продолжит попытки (урегулирования - ИФ). Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар.

При этом Рубио допускает, что в какой-то момент США могут потерять надежду на мирное урегулирование. "Однажды президент может заключить, что достичь мира невозможно. Пока что он так не думает, но такие времена могут наступить", - отметил госсекретарь. По его словам, если наступит момент, когда Трамп решит ввести санкции в отношении РФ и прекратить работу над завершением кризиса, то в мире не останется никого, кто мог бы решить украинскую проблему.

Центральным событием 12 сентября для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Большинство экспертов и аналитиков перед заседанием регулятора ожидали, что ключевая ставка будет снижена на 200 базисных пунктов (до 16% годовых); лишь небольшая часть экономистов прогнозировало меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, отметил ЦБ. Дезинфляционные риски при этом связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает регулятор.

Комментарии аналитиков

"Российский фондовый рынок во вторник снизился пятую торговую сессию подряд. Давление на котировки оказалось комплексным - от макроэкономических ожиданий до геополитических рисков. Ключевыми факторами снижения стали сохраняющаяся неопределенность вокруг санкционной повестки и разочарование инвесторов решениями Банка России", - считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В ЕС обсуждается новый пакет ограничений, затрагивающий нефтегазовый сектор и финансовые расчеты, что может ухудшить доступ российских компаний к валютной выручке и международным каналам платежей. Параллельно администрация Трампа сигнализирует о возможности ужесточения санкций против российских экспортеров, что усиливает геополитическое давление. Внутренний фактор связан с решением ЦБ снизить ключевую ставку лишь на 100 базисных пунктов в прошлую пятницу, тогда как значительная часть участников рынка рассчитывала на шаг в 200 базисных пунктов. Осторожная позиция регулятора вызвала разочарование, так как более глубокое смягчение денежно-кредитной политики могло бы ускорить восстановление кредитной активности и поддержать темпы экономического роста в стране и фондовые индексы.

"В этих условиях участники рынка демонстрируют осторожность, снижая позиции в наиболее чувствительных к санкциям отраслях. При этом обороты остаются относительно низкими, что подтверждает отсутствие готовности инвесторов к наращиванию вложений без ясности по внешним рискам и курсу регулятора. Если новые санкции окажутся жесткими и затронут экспортную выручку, давление на индексы усилится, и в первую очередь пострадают энергетика и металлургия, а также банковский сектор. Однако ожидаемое до конца года дополнительное снижение ключевой ставки ЦБ может частично компенсировать негатив, поддержав ликвидность и спрос на акции", - полагает Чернов.

"При умеренном развитии санкционной повестки индекс МосБиржи способен удержаться до конца 2025 года в диапазоне 2800-2950 пунктов, а при благоприятном сочетании монетарной политики и стабилизации внешнего фона не исключено его возвращение к отметке 3000 пунктов. Если же санкционное давление станет очень агрессивным и США удастся уговорить присоединиться к ограничениям не только страны ЕС, но и G7, то падение индекса Московской биржи может продолжаться вплоть до 2600-2750 пунктов", - отмечает аналитик Freedom Finance Global.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок после утренней попытки коррекционного роста в дальнейшем развернулся вниз, реагируя на сообщения о продолжении подготовки 19-го пакета санкций ЕС и стран "семерки", который может быть готов в течение двух недель. При этом индекс МосБиржи обновил минимум с начала августа и закрыл образовавшийся в указанном месяце гэп. У российского рынка по-прежнему нет масштабных "бычьих" драйверов движения, а санкционные риски сохраняются.

"Акционеры ВТБ до 19 сентября ждут новостей о цене допэмиссии, которая может влиять на динамику котировок как минимум в краткосрочном периоде, при этом Мосбиржа до пятницы ввела запрет на "короткие" позиции по бумагам. Ранее в сентябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал более скорое закрытие дивидендного гэпа после объявления параметров допэмиссии и подчеркнул, что банк работает над вопросом выплаты дивидендов в том числе в 2026 году и подтверждает прогноз по чистой прибыли в текущем году на уровне 500 млрд рублей против рекордных 551,4 млрд рублей годом ранее", - отмечает Кожухова.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, покупателей на рынке акций РФ сдерживает понимание, что период жесткой ДКП ЦБ в стране, по-видимому, продлится дольше, чем предполагалось. Кроме того, давление на отечественные акции продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в геополитике. На таком фоне участники торгов предпочитают придерживаться осторожного подхода и не торопятся выкупать заметно подешевевшие за последние дни бумаги российских компаний, полагает эксперт. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Целью дальнейшего снижения является поддержка 2700 пунктов, считает Додонов.

Американские фондовые индексы слабо опускаются в начале торгов во вторник, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивают статданные из США. Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Нефть

Рост цен на нефть усилился вечером во вторник на опасениях ужесточения санкций против России и смягчения денежно-кредитной политики в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:50 по Москве выросла на 1,47%, до $68,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1,85%, до $64,47 за баррель.

"Неопределенность в отношении вторичных пошлин и дополнительных санкций остается высокой, но мы полагаем, что добыча нефти в России снизится лишь умеренно, поскольку азиатские покупатели выражают готовность импортировать российскую нефть", - написали аналитики Goldman. По их мнению, украинские удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры в августе-сентябре сократили перерабатывающие мощности РФ на 300 тыс. баррелей в сутки.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывает уверенность инвесторов в том, что ФРС снизит ставку впервые с декабря прошлого года. При этом аналитики видят небольшую вероятность того, что снижение по итогам заседания, которое завершится в среду, составит сразу 50 базисных пунктов. Смягчение ДКП в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.