Оператор Нежданинского месторождения "Полиметалла" признан экономически значимой организацией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него "Южно-Верхоянскую горнодобывающую компанию" (ЮВГК). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

ЮВГК является оператором Нежданинского месторождения в Якутии, входит в группу "Полиметалла". Цепочка владения ЮВГК не раскрывается.

В списке ЭЗО уже около двух десятков организаций.

Статус ЭЗО позволяет ее российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

АО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. По оценке "Интерфакса", компания в 2024 году произвела около 39 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. Сейчас компания принадлежит ГК "Мангазея" Сергея Янчукова.

Южно-Верхоянская горнодобывающая компания