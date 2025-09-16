Поиск

Оператор Нежданинского месторождения "Полиметалла" признан экономически значимой организацией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него "Южно-Верхоянскую горнодобывающую компанию" (ЮВГК). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

ЮВГК является оператором Нежданинского месторождения в Якутии, входит в группу "Полиметалла". Цепочка владения ЮВГК не раскрывается.

В списке ЭЗО уже около двух десятков организаций.

Статус ЭЗО позволяет ее российским бенефициарам через суд получить их акции или доли в них в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

АО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. По оценке "Интерфакса", компания в 2024 году произвела около 39 тонн драгметаллов в золотом эквиваленте. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. Сейчас компания принадлежит ГК "Мангазея" Сергея Янчукова.

Южно-Верхоянская горнодобывающая компания

Правительство РФ ЮВГК Южно-Верхоянская горнодобывающая компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Минфин перечислил НРД 3,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043" и замещающему выпуску

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });