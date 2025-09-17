Российский разработчик системного ПО "Базис" вышел на рынок Бразилии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой ООО "Базис" (совместное предприятие "Ростелекома", Yadro и "ГС-Инвеста") договорился о поставке своих решений с бразильской компанией Banif Investimento Participacoes S.A., оказывающей инвестиционно-банковские услуги.

Соглашение об этом стороны подписали на форуме Kazan Digital Week 2025, передает корреспондент "Интерфакса".

На первом этапе партнеры протестируют продукты "Базиса" в сфере виртуализации по модели SDK (Software Development Kit - ИФ.), что предполагает передачу набора компонентов, библиотек и технической документации, уточнили в компании. На основе этих решений Banif Investimento сможет создать новый продукт, адаптированный под требования регулятора и особенности локального рынка.

Пилотные внедрения решений "Базиса" пройдут в инфраструктуре крупнейших банков Бразилии - Itau Unibanco и Bradesco. Для работы в Бразилии уже сформирована специализированная команда в составе коммерческого блока, добавили в компании.

Выход в Бразилию стал первым шагом "Базиса" в рамках стратегии международной экспансии, отметили в компании.

"Мы планируем развивать присутствие в государствах португалоязычного кластера, включая наиболее перспективные страны Африки - в частности, Анголу, обладающую высоким потенциалом цифровизации и дружественными отношениями с Россией. Сотрудничество с Бразилией также открывает новые возможности для работы на рынке стран БРИКС", - заявил генеральный директор "Базиса" Давид Мартиросов.

По данным iKS Consulting, Россия занимает пятое место среди стран-импортеров в Бразилию. По данным, приведенным "Базисом", в 2024 году IT-рынок Бразилии вырос на 13,9%, а его доля составила 36% всего IT-рынка Латинской Америки.

ООО "Базис" образовано в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвеста"). По данным ЕГРЮЛ, ООО "Базис" на 100% принадлежит АО "ГК "Базис" (акционерная структура этого юрлица не раскрывается).

В 2024 году выручка ООО "Базис", по данным управленческой отчетности, выросла на 50% - до 4,5 млрд рублей. Число заказчиков компании увеличилось на 30%, а число проектов по внедрению ее решений - в 2,2 раза (до 160).

Ранее СМИ сообщали, что "Базис" до конца 2025 года может провести IPO.