Поиск

Российский разработчик системного ПО "Базис" вышел на рынок Бразилии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой ООО "Базис" (совместное предприятие "Ростелекома", Yadro и "ГС-Инвеста") договорился о поставке своих решений с бразильской компанией Banif Investimento Participacoes S.A., оказывающей инвестиционно-банковские услуги.

Соглашение об этом стороны подписали на форуме Kazan Digital Week 2025, передает корреспондент "Интерфакса".

На первом этапе партнеры протестируют продукты "Базиса" в сфере виртуализации по модели SDK (Software Development Kit - ИФ.), что предполагает передачу набора компонентов, библиотек и технической документации, уточнили в компании. На основе этих решений Banif Investimento сможет создать новый продукт, адаптированный под требования регулятора и особенности локального рынка.

Пилотные внедрения решений "Базиса" пройдут в инфраструктуре крупнейших банков Бразилии - Itau Unibanco и Bradesco. Для работы в Бразилии уже сформирована специализированная команда в составе коммерческого блока, добавили в компании.

Выход в Бразилию стал первым шагом "Базиса" в рамках стратегии международной экспансии, отметили в компании.

"Мы планируем развивать присутствие в государствах португалоязычного кластера, включая наиболее перспективные страны Африки - в частности, Анголу, обладающую высоким потенциалом цифровизации и дружественными отношениями с Россией. Сотрудничество с Бразилией также открывает новые возможности для работы на рынке стран БРИКС", - заявил генеральный директор "Базиса" Давид Мартиросов.

По данным iKS Consulting, Россия занимает пятое место среди стран-импортеров в Бразилию. По данным, приведенным "Базисом", в 2024 году IT-рынок Бразилии вырос на 13,9%, а его доля составила 36% всего IT-рынка Латинской Америки.

ООО "Базис" образовано в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвеста"). По данным ЕГРЮЛ, ООО "Базис" на 100% принадлежит АО "ГК "Базис" (акционерная структура этого юрлица не раскрывается).

В 2024 году выручка ООО "Базис", по данным управленческой отчетности, выросла на 50% - до 4,5 млрд рублей. Число заказчиков компании увеличилось на 30%, а число проектов по внедрению ее решений - в 2,2 раза (до 160).

Ранее СМИ сообщали, что "Базис" до конца 2025 года может провести IPO.

Ростелеком БРИКС Бразилия Базис Bradesco Давид Мартиросов Banif Investimento
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Минфин перечислил НРД 3,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043" и замещающему выпуску

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });