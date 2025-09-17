Рост цен в РФ с 9 по 15 сентября составил 0,04%, годовая инфляция замедлилась до 8,10%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с начала года - 4,08%.

Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,02% с 8,10% на 8 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках связано с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Цены на плодоовощную продукцию с 9 по 15 сентября в среднем снизились на 0,6% (после уменьшения на 2,0% в предыдущую неделю), в том числе яблоки подешевели на 2,4%, картофель - на 1,5%, огурцы - на 0,8%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 6,4% и бананы - на 1,2%.

С 9 по 15 сентября существенно выросли цены на куриные яйца - на 0,8% (но с начала года подешевели на 28,7%), вареную колбасу - на 0,4%. Цены на рис снизились на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров существенно подорожали телевизоры - на 1,1%.

Цены на автомобильный бензин повысились за неделю на 0,5% (после роста на 0,6% неделей ранее), на дизельное топливо - на 0,2%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 9 по 15 сентября 2025 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,04% (с 0,10% неделей ранее). На продовольственные товары цены снизились на 0,02% (после роста на 0,06% неделей ранее). Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,6% после снижения на 2,0% неделей ранее). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до околонулевых (до 0,03% после 0,24%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,14% (с 0,21% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - до 0,02% (с 0,06%)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. Большинство аналитиков при этом ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (не изменился по сравнению с июльским).

Существенное внимание в сентябрьском заявлении ЦБ уделил бюджетной политике, обратив внимание, что дезинфляционный эффект от ее нормализации в 2025 году пока не реализовался с учетом накопленного с начала года дефицита. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

Ранее в среду стало известно, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).