Brent подорожала до $68,19 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту вечером в четверг на данных о сокращении нефтяных запасов и ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах.

К 17:48 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,35%), до $68,19 за баррель.

Октябрские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,23 (0,36%), до $64,28 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы.

Федрезерв снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

При этом некоторые аналитики сомневаются в том, что итоги сентябрьского заседания ФРС являются позитивными для рынка нефти.

"Они сделали это (понизили ставку - ИФ), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту".