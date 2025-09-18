Поиск

Энергокомпании РФ пока не рассматривают новые отказы и переносы проектов модернизации ТЭС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Энергокомпании пока не рассматривают новые отказы и переносы сроков проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС), рассказала журналистам председатель набсовета Совета производителей энергии и член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах организованной Советом конференции.

"Те, кто отказались, - они отказались. Их достаточно много – около 3 ГВт, 18 проектов. Они воспользовались этим правом, отказались, заплатили штрафы", - ответила Панина.

"Больше я пока не слышала. Пока "Силовые машины" не объявляли о новых сроках (поставок оборудования - ИФ). На эту тему пока у нас пауза. Мы исходим из того, что оставшиеся сроки будут выполнены", - сказала она.

Весной 2025 года предправления Совета производителей энергии Александра Панина сообщала, что энергокомпании столкнулись с задержкой производства энергооборудования на 12 ГВт, сдвиги достигают вплоть до двух лет. Из-за этого компании активно переносят сроки ввода проектов модернизации ТЭС.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, срывы сроков поставок оборудования были связаны с санкционным давлением и ограниченными возможностями по решению технологических задач в условиях прерывания цепочек поставок. "В основном это касается контура предприятий, которые входят в группу "Силовые машины", - говорил Алиханов в Совете Федерации в июле, отмечая, что на сегодняшний день эти ограничения преодолены и компания постепенно входит в отредактированный, обновленный график поставок.

Интер РАО Минпромторг
