Поиск

Международный совет по зерну сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне в 43,6 млн т

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.) на уровне августа - 43,6 млн тонн.

В августе оценка была повышена с 43 млн тонн, в июле она не менялась, в июне была снижена на 0,3 млн тонн, до 43 млн тонн, в мае - повышена на 0,8 млн тонн, до 43,3 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы повышен до 85 млн тонн с 83,7 млн тонн по августовской оценке.

Согласно обзору, прогноз экспорта всего зерна снижен до 51,1 млн тонн с 52,4 млн тонн. Сбор зерна оценивается в 122,3 млн тонн против 122,1 млн тонн в июле.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - в этом сельхозгоду повышен до 32,6 млн тонн с 32,5 млн тонн месяцем ранее, всего зерна - до 45 млн тонн с 44,9 млн тонн.

По данным МСЗ, мировой сбор зерна в текущем сельхозгоду составит 2 млрд 412,3 млн тонн (2 млрд 403,8 млн тонн по августовскому прогнозу), в том числе 818,7 млн тонн пшеницы (811 млн тонн).

Международный совет по зерну
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });