Международный совет по зерну сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне в 43,6 млн т

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.) на уровне августа - 43,6 млн тонн.

В августе оценка была повышена с 43 млн тонн, в июле она не менялась, в июне была снижена на 0,3 млн тонн, до 43 млн тонн, в мае - повышена на 0,8 млн тонн, до 43,3 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы повышен до 85 млн тонн с 83,7 млн тонн по августовской оценке.

Согласно обзору, прогноз экспорта всего зерна снижен до 51,1 млн тонн с 52,4 млн тонн. Сбор зерна оценивается в 122,3 млн тонн против 122,1 млн тонн в июле.

Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - в этом сельхозгоду повышен до 32,6 млн тонн с 32,5 млн тонн месяцем ранее, всего зерна - до 45 млн тонн с 44,9 млн тонн.

По данным МСЗ, мировой сбор зерна в текущем сельхозгоду составит 2 млрд 412,3 млн тонн (2 млрд 403,8 млн тонн по августовскому прогнозу), в том числе 818,7 млн тонн пшеницы (811 млн тонн).