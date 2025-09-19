Курс рубля к юаню на "Мосбирже" почти не изменился

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в пятницу рубль совсем незначительно подешевел к юаню, несмотря на падение котировок нефти и санкционные новости. Поддержку рублю оказали закрытие позиций перед выходными днями и подготовка экспортеров к налоговым выплатам сентября.

К 19:00 юань подорожал на 0,05 копейки, дол 11,7 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,79 копейки, до 83,5904 рубля, и, напротив, опустил курс евро на 9,28 копейки, до 98,8845 рубля.

"К концу понедельника рубль вернул большую часть утраченной раннее стоимости и провел неделю в диапазоне 11,5-11,7 за юань. Экспирация квартальных валютных фьючерсов (18 сентября) оказала незначительное влияние на рынок. Отметим, что на следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов (29 сентября)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Приближение пика налоговых платежей экспортеров (25 и 29 сентября) по-прежнему может удерживать рубль от более устойчивого ослабления. Однако, когда в конце месяца связанное с фискальным фактором дополнительное предложение иностранной валюты уйдет с рынка, курс рубля может перейти к более быстрому снижению", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал он.

Еврокомиссия сформулировала 19-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения в отношении российской нефти, финансов, а также вторичные санкции.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила об ограничительных мерах в рамках санкционного пакета Евросоюза в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

"Основным источником дохода России (...) по-прежнему остается экспорт энергоносителей. Поэтому мы предлагаем: (...) расширение санкций в отношении теневого российского флота и его поставщиков, включая 118 новых судов", - заявила Каллас. Она прокомментировала принятое ЕК законодательное предложение по пакету санкций против России.

Кроме того, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, санкции предусматривают полный запрет на транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть". "В отношении крупных энергетических компаний "Роснефти" и "Газпром нефти" будет действовать полный запрет на транзакции", - сказала она.

Еврокомиссия также введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах. "Мы вводим запрет на транзакции в отношении еще некоторых банков в России и в третьих странах", - заявила фон дер Ляйен. Она отметила, что в ЕС нацелены таким образом закрыть "финансовые лазейки", делающие менее эффективными принятые ранее меры.

Цены на нефть остаются в заметном минусе вечером в пятницу, испытывая давление со стороны опасений относительно спроса.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,16%, до $66,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,13%, до $62,84 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $66,85 за баррель, на WTI - до $62,83 за баррель.

Решение Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики. ФРС отметила появление признаков ухудшения ситуации на американском труда. Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в июле-августе, тогда как безработица достигла 4,3% - максимума с октября 2021 года.

Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября повысилась на 5 базисных пунктов, до 16,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяца, напротив, в пятницу опустились на 3 базисных пункта, до 17,63% и 18,9% и 20,67% годовых соответственно.