Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за I полугодие на сумму 13,7 млрд руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие в размере 22,06 рубля на акцию, говорится в сообщении оператора.

Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 13,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 29 сентября 2025 года.

Ранее "Мегафон" уже выплатил дивиденды за I квартал 2025 года в размере 6,46 рубля на акцию, суммарно - 4 млрд рублей.

"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

