Пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров с содержанием драгметаллов пройдет в 2026 г.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU -Пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров с содержанием драгметаллов будет реализован в России в 2026 году. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект касается руд и концентратов цветных металлов, содержащих драгметаллы, непосредственно руд и концентратов драгметаллов, отходов и лома.

Согласно указу, компания "Алмазный мир", назначенная оператором проекта, в рамках "пилота" будет выкупать сырье с дисконтом 15% от стоимости содержащихся в них химически чистых драгметаллов.

На конец 2023 года контролирующим акционером АО "Алмазный мир", согласно материалам компании, была РФ в лице Росимущества (52%), вторым крупнейшим акционером - "АЛРОСА" (47%).

"У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы, - говорил на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент РФ Владимир Путин. - Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются - надо их использовать. Таким образом бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной науки и промышленности и заняться оздоровлением экологической обстановки".