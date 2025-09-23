Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил ростом торги в понедельник, причем все три основных фондовых индекса обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) в ожидании данных по инфляции в США.

Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и её следует понизить для защиты американского рынка труда, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран.

"Денежно-кредитная политика сейчас слишком жесткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы".

На прошлой неделе американский ЦБ ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения - он поддержал снижение сразу на 50 б.п. При этом Миран, соратник президента США Дональда Трампа, вошел в руководство ФРС незадолго до сентябрьского заседания.

Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что считают снижение ставки на 25 б.п. на прошлой неделе оправданным, и снижение инфляции до целевых 2% является приоритетом для Федрезерва.

На вторник запланированы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман.

Кроме того, в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Акции Apple Inc. подскочили на 4,3%. Издание The Information со ссылкой на информированные источники сообщило, что компания попросила как минимум двух поставщиков нарастить производство базовой версии нового iPhone 17 на 30% или более на фоне большого объема предзаказов в минувшие выходные.

Котировки акций Nvidia Corp. увеличились на 3,9%. Американский чипмейкер заключил соглашение о стратегическом партнерстве с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, в рамках которого Nvidia инвестирует до $100 млрд, в том числе в развертывание своих систем для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.

Цена бумаг Pfizer Inc. выросла на 0,1% на новости, что фармкомпания покупает конкурента Metsera Inc., занимающуюся разработкой препаратов от ожирения. Оценка общей стоимости Metsera может составить до $7,3 млрд.

Цена бумаг Metsera подскочила на 61%.

Капитализация Oracle Corp. поднялась на 6,3%. Американская компания объявила о том, что Клэй Магуйрк и Майк Сицилия станут главными исполнительными директорами вместо Сафры Кац, которая перейдет на должность исполнительного заместителя председателя совета директоров компании.

Рыночная стоимость Philip Morris International понизилась на 0,6%, хотя табачный концерн повысил квартальные дивиденды на 8,9% - до $1,47 на акцию с $1,35.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,14% и составил 46381,54 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,44% - до 6693,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,7% и составил 22788,98 пункта.