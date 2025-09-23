Поиск

Доля 11,3% акций сербской NIS перешла компании под управлением "Газпром капитала"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сменился владелец 11,3% акций сербской нефтяной компании NIS. Вместо ПАО "Газпром" им стало АО "Интэлидженс", сообщила NIS.

"Интэлидженс" находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром".

Доля поменяла владельца 19 сентября "на основании договора о безвозмездной уступке/передаче акций акционерного общества", отмечается в сообщении.

В прямом владении ПАО "Газпром" осталась одна акция NIS.

В "Газпроме" и "Газпром нефти" не комментируют эту информацию.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

Другие совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), а также миноритарные акционеры.

