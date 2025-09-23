Долг рыбной отрасли по кредитам и займам к июлю превысил 1 трлн рублей

C 2017 года он вырос в пять раз

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Задолженность организаций российского рыбохозяйственного комплекса по кредитам и займам к концу первого полугодия превысила 1 трлн рублей, увеличившись на 2% в годовом измерении, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

C 2017 года она выросла в пять раз.

Сославшись на данные Росстата, ВАРПЭ сообщает, что в первом полугодии задолженность в 1,8 раза превысила выручку отрасли и в 11 раз - прибыль.

ВАРПЭ отмечает, что долговая нагрузка на отрасль стала активно расти с 2017 года. Именно тогда была начата программа инвестиционных квот. "Средства на участие в ней, включая покупку квот на крабовых аукционах и строительство новых судов и заводов, предприятия привлекают за счет кредитов. По подсчетам ВАРПЭ, ежемесячные процентные платежи на обслуживание взятых на строительство флота кредитов составляют примерно 5 млрд рублей", - заявили в ассоциации.