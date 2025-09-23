Поиск

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем последние два года (в 2023 и 2024 годах экономика росла темпами выше 4% - ИФ), что является управляемой "мягкой посадкой".

При этом министр заявил, что замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП, что важно для экономического роста в долгосрочном периоде.

"Российская экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая, "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - сказал министр.

Основным драйвером роста, по его словам, остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

"По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открывается пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - подчеркнул Решетников.

"Эти тенденции легли в основу проекта прогноза социально-экономического развития, который завтра будет рассмотрен правительством. На основе прогноза формируется сбалансированный бюджет. Он обеспечит исполнение всех социальных обязательств, реализацию нацпроектов, решение задач обороны и безопасности", - заявил министр.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7204 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });