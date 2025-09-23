Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем последние два года (в 2023 и 2024 годах экономика росла темпами выше 4% - ИФ), что является управляемой "мягкой посадкой".

При этом министр заявил, что замедление инфляции открывает пространство для смягчения ДКП, что важно для экономического роста в долгосрочном периоде.

"Российская экономика растет и продолжит расти в этом году, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года. Это управляемая, "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - сказал министр.

Основным драйвером роста, по его словам, остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

"По мере замедления инфляционных процессов будет дальше открывается пространство для смягчения ДКП, что в долгосрочном периоде крайне важно для экономического роста", - подчеркнул Решетников.

"Эти тенденции легли в основу проекта прогноза социально-экономического развития, который завтра будет рассмотрен правительством. На основе прогноза формируется сбалансированный бюджет. Он обеспечит исполнение всех социальных обязательств, реализацию нацпроектов, решение задач обороны и безопасности", - заявил министр.