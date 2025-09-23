Минфин РФ 24 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 24 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 8 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 9-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).