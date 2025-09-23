Поиск

Минфин РФ 24 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26245 и 26238

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 24 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 8 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 9-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });