Рубль вечером отыграл дневное падение и перешел к росту в паре с юанем

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял дневной рост и слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, завершил торги при небольшой позитивной динамике на фоне усиления роста цен на нефть.

Определенную поддержку нацвалюте оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,704 руб., что на 1,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 24 сентября на 66,8 копейки, до 83,3506 руб./$1, и, напротив, увеличил курс евро на 7,25 копейки, до 99,0363 руб./EUR1.

"Курс рубля минимально изменяется на этой неделе - юань зацепился за уровень 11,7 руб., доллар двигается над 83 руб. Установился относительный баланс спроса и предложения, но с большой вероятностью это ненадолго, так как условное равновесие наблюдается перед пиками налоговых платежей. Это значит, что с окончанием фискального периода в начале будущей недели валюты могут продвинуться вверх. На наш взгляд, цели 85 руб. по доллару и 12 руб. по юаню могут быть достигнуты в первых числах октября. Спрос на иностранную валюту под импорт увеличивается, процентные ставки в экономике снижаются, в то же время на экспортную выручку оказывают давление слабость нефтяных цен и расширение дисконта на российское сырье из-за санкций. Все это вкупе с тревожной геополитикой - факторы давления на рубль. Если говорить об ожиданиях на ближайшие дни, то значимых изменений не предвидим и ждем курсы на уровне - 11,5-11,8 руб. за юань и 82-84 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Негативное влияние на котировки рубля продолжает оказывать отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски. В этой связи участники рынка анализируют риски относительно введения новых антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию.

"Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп. При этом, по его мнению, боевые действия в этом случае прекратятся "очень быстро".

Трамп также раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов", - заявил он в ходе выступления на ГА ООН. Трамп отметил, что узнал о таких закупках партнеров по НАТО примерно две недели назад и это его не обрадовало.

Цены на нефть

Цены на нефть усилили подъем вечером во вторник, инвесторы оценивают риски сокращения поставок на мировой рынок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повысилась на 1,94%, до $67,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на 2,15%, до $63,62 за баррель.

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

На минувших выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России. Ранее он заявлял о готовности ужесточить санкции в отношении покупателей российской нефти и требовал от Европы первой принять соответствующе меры.

Банк России во вторник, 23 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 сентября осталась на прежнем уровне - 16,96% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник опустились на 3 базисных пункта, до 17,53%, 18,77% и 20,56% годовых соответственно.