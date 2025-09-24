Рост цен производителей на бензин в августе замедлился до 11,7% после 13,8% в июле

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в августе 2025 года относительно предыдущего месяца повысились на 11,7% после роста на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев.

Как сообщил Росстат, в августе бензин марок от АИ-81 до АИ-92 подорожал на 10,5%. Цены на бензин от АИ-93 до АИ-95 подскочили на 12,1%, от АИ-96 до АИ-98 - на 12,3%. Марки бензина от АИ-98 и выше стали дороже на 14,3%.

Цены производителей на дизельное топливо в августе 2025 года снизились на 1,2% после сокращения на 1,9% в июле, 0,3% в июне, на 0,8% в мае, увеличения на 4,5% в апреле и на 0,3% в марте, понижения на 4,9% в феврале, на 6% в январе.

Потребительские цены на бензин в России в августе 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% после увеличения на 1,4% в июле, на 0,7% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщал ранее Росстат.

В августе по сравнению с июлем 2025 года цены производителей на нефть поднялись на 4,9%, по сравнению с декабрем 2024 года снизились на 26,7%; рост тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составил 0,8%, по сравнению с декабрем 2024 года - снижение на 1,5%.

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%.