РФ в 2026 году может сократить финансирование авиапрома на 33% относительно плана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2026 году может составить 43,4 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

В действующем федбюджете на 2026 год на эти цели было заложено 65,1 млрд руб., то есть на 33% больше, чем предполагает проект.

В 2025 году на программу планировалось направить почти 49,1 млрд руб., при этом, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, эта сумма оценивалась в 42,3 млрд руб.

Сокращение финансирования авиапрома относительно плана предполагается и в дальнейшем: в 2027 году – на 16% до 44,5 млрд руб., в 2028-м – на 28% (в сравнении с бюджетным прогнозом) до 72,8 млрд руб.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также "Уральский завод гражданской авиации". Помимо субсидий из федерального бюджета реализацию их проектов поддерживают средства Фонда национального благосостояния.