Поиск

РФ в 2026 году может сократить финансирование авиапрома на 33% относительно плана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2026 году может составить 43,4 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

В действующем федбюджете на 2026 год на эти цели было заложено 65,1 млрд руб., то есть на 33% больше, чем предполагает проект.

В 2025 году на программу планировалось направить почти 49,1 млрд руб., при этом, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, эта сумма оценивалась в 42,3 млрд руб.

Сокращение финансирования авиапрома относительно плана предполагается и в дальнейшем: в 2027 году – на 16% до 44,5 млрд руб., в 2028-м – на 28% (в сравнении с бюджетным прогнозом) до 72,8 млрд руб.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается также "Уральский завод гражданской авиации". Помимо субсидий из федерального бюджета реализацию их проектов поддерживают средства Фонда национального благосостояния.

Минфин РФ Ростех ОАК Вертолеты России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Бюджет РФ

Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в августе упал г/г на 27,4%, грузовиков – на 37,4%

Бюджет РФ

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза
Бюджет РФ

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });