Планы финансирования нацпроекта развития беспилотников в 2026 году могут урезать на 40%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в 2026 году может составить 26 млрд руб. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

В действующем федеральной бюджете на 2026 год на эти цели было заложено 43,7 млрд руб., то есть на 40,5% больше, чем предполагает проект.

В 2025 году на нацпроект планировалось направить 27,8 млрд руб., при этом, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, эта сумма составляла 39,3 млрд руб.

Сокращение финансирования нацпроекта по БАС относительно плана предполагается и в дальнейшем: в 2027 году - на 29,3%, до 28,6 млрд руб., в 2028-м - на 28,6% (в сравнении с бюджетным прогнозом), до 33,3 млрд руб.

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 года. Как сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев, до 2030 года планируется сформировать российский рынок беспилотников в объеме 46 тыс. единиц, при этом доля отечественной техники должна быть на уровне 70%. За 2024 год, по его словам, объем производства гражданских БАС вырос более чем в 2,5 раза.

В Минпромторге при этом заявляли, что нацпроект предполагается существенно переработать. Главной идеологией "пересборки" должно стать определение "четкого и конкретного перечня сценариев использования БАС, подтверждение этих сценариев конкретным финансово-экономическим расчетом, созданием финансово-экономической модели", говорил замглавы ведомства Василий Шпак. Позднее он сообщал, что в нацпроект планируется также включить сценарии применения не только авиационных, но и других видов беспилотников.