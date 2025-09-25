Власти Москвы компенсируют часть затрат на продвижение фильмов с традиционными духовно-нравственными ценностями

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы компенсирует часть затрат на продвижение фильмов, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности, и детско-юношеский контент, сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

"Правительство Москвы приняло постановление о введении финансовой поддержки продвижения фильмов, отражающих традиционные российские нравственно-духовные ценности, а также детско-юношеский контент. Кинопроизводители, кинопрокатные компании, онлайн-платформы и телеканалы смогут компенсировать до 70% расходов, понесенных претендентом в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дню подачи заявки, но не более 5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Прием заявок стартовал 25 сентября, подать документы необходимо через киноплатформу "Москино" в разделе "гранты для киноиндустрии". В пресс-службе уточнили, что поддержка предоставляется "в целях возмещения российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части фактически понесенных затрат, связанных с продвижением на территории города Москвы фильмов".