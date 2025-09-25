Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Фото: Deb Cohn-Orbach/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует закрыть около 1% неэффективных точек и уволить сотни работников в рамках реструктуризации.

Компания намерена к концу сентября сократить число кофеен в ее североамериканской сети до 18,3 тысячи, говорится в обращении главного исполнительного директора Starbucks Брайана Никкола на сайте компании.

На конец июля сеть Starbucks в Северной Америке насчитывала 18 734 заведения.

Кроме того, компания, которая в начале текущего года объявила об увольнении более чем тысячи работников, намерена сократить еще 900 рабочих мест. Увольнения затронут в основном вспомогательные подразделения. Будут сокращены также открытые вакансии.

Продажи Starbucks в США снижались шесть кварталов подряд на фоне падения спроса и усиления конкуренции. В третьем финквартале текущего года сопоставимые продажи в Северной Америке и США уменьшились на 2%.