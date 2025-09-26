Поиск

В Xiaomi сообщили о планах наращивать темпы выпуска электромобилей YU7

Компания также официально представила новую серию смартфонов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi планирует наращивать темпы производства электромобилей YU7, заявил один из основателей и главный исполнительный директор компании Лэй Цзюнь.

"Объем заказов на YU7 превысил 240 тыс. единиц в течение 18 часов после запуска, установив отраслевой рекорд", - сказал он на презентации новых смартфонов Xiaomi. - Поставки YU7 начались 6 июля, и вот за два месяца и 19 дней мы поставили более 40 тыс. машин".

"Я знаю, что между этими результатами и ожиданиями покупателей есть существенный разрыв, и мы продолжим прилагать усилия" по увеличению выпуска, отметил глава компании.

Производитель смартфонов и другой потребительской электроники Xiaomi выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года. За 15 месяцев с момента выхода на рынок компания поставила свыше 300 тыс. машин, в том числе в июле и августе продажи превышали 30 тыс. электрокаров.

Xiaomi также официально представила новую серию смартфонов Xiaomi 17, планшетов Xiaomi Pad 8 и ряд новых бытовых приборов на ежегодной презентации.

Серия смартфонов включает три модели: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Компактный флагманский смартфон Xiaomi 17 с дисплеем диагональю 6,3 дюйма оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 7000 мА.ч и системой обработки изображений Leica Summilux. Xiaomi 17 Pro с экраном 6,3 дюйма и Xiaomi 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма также оснащены вторым экраном - новейшим дисплеем Dynamic Back, технологией LOFIC High Dynamic нового поколения и объективом с 5-кратным оптическим зумом.

Цена Xiaomi 17 начинается с 4499 юаней (около 52,8 тыс. рублей) для смартфона с 12 Гб оперативной памятью и 256 Гб встроенной памяти. Стоимость Xiaomi 17 Pro стартует с 4999 юаней, Xiaomi 17 Pro Max - с 5999 юаней.

Продажи новых смартфонов в розничных магазинах и онлайн начнутся утром 27 сентября.

Xiaomi
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

Brent подорожала до $69,52 за баррель

