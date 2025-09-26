Поиск

Котировки цифрового Noba Bank взлетели на 27% на дебютных торгах после IPO

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Котировки акций цифрового банка Noba Bank взлетели на 27% на дебютных торгах после IPO на стокгольмской бирже. По итогам первичного размещения компания была оценена в 44,5 млрд шведских крон ($4,7 млрд), сообщает Reuters.

Акции Noba Bank начали торги в пятницу на уровне 84,9 кроны, а затем подорожали до 88,95 кроны, тогда как IPO прошло по цене 70 крон. Объем размещения составил около 7,6 млрд крон ($804 млн).

Акции торгуются на бирже Nasdaq Stockholm под тикером NOBA.

Организаторами IPO выступали DNB Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. По их данным, объем спроса в рамках размещения многократно превысил предложение.

Noba работает в Северной Европе под брендами Nordax Bank, Bank Norwegian и Svensk Hypotekspension, а также предлагает кредитные карты в Германии и депозитные продукты в ФРГ, Испании, Нидерландах и Ирландии. Контролируют банк инвестфирма Nordic Capital и финский страховщик Sampo.

