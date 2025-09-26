ИКАР ждет рекордный урожай масличных культур в России в 2025 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сбор масличных культур в России в 2025 году достигнет рекордного показателя, но ценовые перспективы пока остаются дискуссионным вопросом, заявил на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Если говорить о масличных, то здесь мы продолжаем излучать оптимизм по производству и считаем, что есть все еще шансы, довольно высокие, на то, что будет рекордный урожай подсолнечника, хотя с ним есть неопределенности, и рекордный урожай рапса", - сказал он.

По его оценке, сбор подсолнечника (без учета данных по новым регионам) в этом году может составить 17,75 тыс. тонн, рапса - 5,3-5,5 млн тонн. "По сое, не далее как вчера, насчитали уже до 8,4 млн тонн, и все это рекорды, причем очень серьезные рекорды", - отметил он.

В то же время по масличному льну "немножко не доберем по сравнению с предыдущим рекордом", сказал он.

По данным Росстата, урожай подсолнечника в 2024 году снизился до 16,892 млн тонн с 17,259 млн тонн, сои - вырос до 7,055 млн тонн с 6,826 млн тонн, рапса - также вырос до 4,656 млн тонн с 4,204 млн тонн в 2023 году.

Как сказал Рылько, урожай масличных в этом году размещен "крайне неравномерно". "Юг получит чуть ниже 4 млн тонн, два года назад это было более пяти, в прошлом году было 4,45 млн тонн. То есть просадочка очень серьезная. В то же время, Центрально-Черноземный регион получит, наверное, рекордный урожай, мы почти в этом не сомневаемся, - сказал он. - Есть определенные сомнения по Поволжью, но, скорее всего, будет тоже рекорд. И возникает новый очень серьезный производственный кластер по подсолнечнику в Алтайском крае".

Рылько сообщил, что, поскольку переходящие запасы подсолнечника к началу нового сезона были очень низкими за всю историю наблюдений, "сезон начался чрезвычайно бодро с очень хороших цен". "На юге, в центре сейчас идет контрактация просто потому, что переработчикам нужно запастись, как можно быстрее получить некий запас прочности, купить новый подсолнечник. А вот что будет потом, через месяцок, когда пойдет огромный урожай из центра и Поволжья, а уже у переработчиков будет некий страховой запас, это большой дискуссионный вопрос. Мировые цены на подсолнечное масло пока остаются, на удивление, очень высокими, но продержатся ли они - это тоже большой вопрос, есть, конечно, определенные сомнения", - заявил он.

Рылько также не исключил, что на фоне высокого урожая сои у производителей соевого шрота могут быть проблемы с его реализацией. "Рекордный урожай сои приведет к рекордному производству отечественного шрота, особенно в центральном регионе. Мне сложно тут подобрать правильное слово, но его будет некуда девать, условно говоря, по крайней мере, по тем ценам, которые есть сейчас. При этом шрот разного качества, потому что соя тоже разного качества - там есть высокопротеиновая, есть средний протеин, есть совсем плохонький, и цены будут очень разные, - сказал он. - Мы опасаемся того, что цены на средний и низкий протеин не выдержат давления (высокого урожая - ИФ), и здесь при прочих равных для аграриев могут быть неприятные сюрпризы".