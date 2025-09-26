Meta позволит британцам за плату отключить показ рекламы в Facebook и Instagram

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в ближайшие недели предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность за плату отключить показ рекламы в этих соцсетях, говорится в сообщении компании.

Такая возможность будет стоить 3,99 фунта ($5,32) в месяц на мобильных устройствах на базе iOS и Android и 2,99 фунта в месяц для веб-версии.

Персонализация учетных записей сохранится, но данные не будут использоваться для показа рекламы.

В 2023 году Meta запустила платное отключение рекламы в ЕС, а в 2024 году снизила стоимость этого сервиса в ответ на требования европейских властей о снижении уровня персонализации рекламы и объема используемых в этом процессе пользовательских данных.

В Британии действуют более мягкие ограничения на использование данных для персонализации рекламы, отмечает The Wall Street Journal.

"Британская регуляторная среда более ориентирована на рост и инновации, что позволит расширить выбор пользователей, сохранить бесплатный доступ к Facebook и Instagram для тех, кто это предпочтет, и продолжать поддерживать предприятия, полагающиеся на наши инструменты персонализированной рекламы как на двигатель роста и производительности", - заявила Meta.