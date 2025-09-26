Цена отсечения в бюджетном правиле по достижении $55/барр. будет индексироваться на 2% в год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - После постепенного снижения базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $55 за баррель к 2030 году планируется вернуть ее индексацию на 2% в год. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к подготовленным Минфином поправкам в Бюджетный кодекс РФ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов закладывает постепенное (на $1 в год) снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с текущих $60 за баррель до $55 за баррель к 2030 году.

Текущая конфигурация бюджетного правила, введенная с 2024 года, устанавливала базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель, при этом предполагалась ее индексация на 2% начиная с 2027 года.

Снижение цены и возврат к индексации в 2031 году позволит, по мнению Минфина, укрепить устойчивость бюджета и не потребует болезненного резкого сокращения расходов.

В 2018 году в РФ вступило в силу новое бюджетное правило, которое предполагало слияние Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в один фонд, а также установление базовой цены на нефть на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%. В 2023 году после приостановки в 2022 году действия правила на фоне санкций вместо цены отсечения был введен фиксированный размер базовых нефтегазовых доходов (8 трлн рублей с индексацией на 2% с 2025 года). При этом Минфин пояснял, что в расчеты фиксированного объема была положена цена на нефть $60 за баррель. Через год министерство предложило все-таки вернуться к базовой цене, объясняя это тем, что принятые в 2022-2023 годах меры по диверсификации поставок нефти обеспечили устойчивость добычи и экспорта и создали условия для возврата к прежнему варианту правила.