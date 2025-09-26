Минэнерго прорабатывает механизм стимулирования инвестиций в электроэнергетику РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго прорабатывает механизм стимулирования инвестиций в электроэнергетику РФ, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах World Atomic Week.

"Сейчас вообще прорабатывается большой пул изменений в законодательство, законопроект по стимулированию инвестиций в электроэнергетику. Один из подходов - это непрямое финансирование и заблаговременное с целью снижения общей долговой нагрузки с учетом не очень комфортных текущих ставок", - сказал Грабчак.

В начале 2025 г. правительство РФ утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. Документ предполагает прогнозный объем вводов генерации в размере почти 88,48 ГВт. При этом доля АЭС в структуре генерации может вырасти с текущих 18,9% до 24% в 2042 году, ВИЭ - с 0,8 до 3,3%, а доля ТЭС может снизиться с 62,7% до 57,4%.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах Юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

"Должен быть все-таки национальный проект в области электроэнергетики, потому что объем, который нам надо сделать... построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт модернизации, плюс огромное количество сетей", - говорил ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев.