Гендиректор "Магистрали двух столиц" передал свою долю главе филиала школы боевых искусств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - АО "Корунд-Инвест" стало владельцем 10,5% уставного капитала ООО "Магистраль двух столиц", говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Соответствующее изменение в реестр было внесено 26 сентября. Ранее эта доля в "Магистрали двух столиц" принадлежала генеральному директору компании Алексею Никифорову.

АО "Корунд-Инвест" зарегистрировано в Москве в 2022 году. Профиль компании - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее генеральным директором и бенефициаром является Алексей Перевалов. Также Перевалов, в частности, является главой филиала "Мы дивеевские" - школы боевых искусств имени бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дмитрия Носова.

ООО "Магистраль двух столиц" реализует проект строительства и дальнейшей эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Петербург" по схеме концессионного соглашения с ГК "Автодор".

Сейчас структура собственности "Магистрали двух столиц" выглядит следующий образом: 40% УК компании - у Infrastructure Investments Services International (Франция), 29,5% - у ООО "Электроугли Лэнд" (Москва), 20% - у ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг", 10,5% - у АО "Корунд-Инвест".