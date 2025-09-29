Глава ФРБ Кливленда советует ФРС продолжать ограничительную ДКП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в Соединенных Штатах может оставаться выше целевого уровня в 2% до 2028 года, и поэтому Федрезерву стоит сохранять ключевую процентную ставку на высоком уровне, сказала CNBC президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак.

"Я продолжаю наблюдать инфляционное давление, которое сказывается на главном и на базовом показателях инфляции, а также на ценах на услуги, что вызывает у меня особое беспокойство, - сказала она. - По моим прогнозам, инфляция будет выше таргетируемого уровня в последующие один или два года и не опустится до нашей цели в 2% до конца 2027 года или до начала 2028 года".

"Меня по-прежнему беспокоит ситуация с инфляцией. Я думаю, что нам стоит сохранять ограничительный уровень денежно-кредитной политики", - добавила Хаммак.

Хаммак не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительских цен (PCE) в США в августе поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями.

Федрезерв снизил ставку на сентябрьском заседании на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, и спрогнозировал еще два аналогичных понижения до конца года.

Хаммак отметила, что её оценка нейтрального уровня ставки - то есть такого, при котором денежно-кредитная политика не стимулирует, но и не сдерживает экономический рост - является одной из самых высоких среди членов руководства ФРС. По её мнению, сейчас ставка находится лишь немногим выше этого уровня.

Очередное заседание ФРС пройдет 28-29 октября. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее уменьшения на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании оценивается рынком примерно в 90%, по данным FedWatch.