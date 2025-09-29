Поиск

Акциз на пиво в РФ в 2026 году может вырасти на 10%, на вино - на 31%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в РФ в 2026 году может составить 33 рубля за литр, что на 10% выше, чем в 2025 году (30 рублей за литр), в 2027 году - 34 рубля. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

Показатели проиндексированы. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2026 год акциз в размере в 31 рубль за литр, на 2027 год - в 32 рубля.

Акциз на пиво в 2028 году определен в 35 рублей за литр.

Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в 2026 году предлагается обложить акцизом в 62 рубля за литр (ранее 58 рублей) против 56 рублей в 2025 году, в 2027 году - в 64 рубля (60 рублей), в 2028 году - в 67 рублей.

Проиндексированы и утвержденные ранее на 2026-2027 годы ставки акцизов на алкогольную продукцию, а также установлены ставки на нее на 2028 год.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2026 году может вырасти до 33 рублей за литр (ранее предусматривался 31 рубль) с 30 рублей в 2025 году, в 2027 году - до 34 рублей (32 рубля), в 2028 году - до 35 рублей.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию на 2026 год составит 824 рубля за 1 литр безводного спирта в подакцизном товаре (ранее 770 рублей) против 740 рублей в 2025 году, на 2027 год - 857 рублей (801 рубль), на 2028 год - 891 рубль.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2026 году будет определяться как отношение 165 рублей (ранее в 154 рублей, в 2025 году 148 рублей) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. На 2027 год этот показатель определен в 172 рубля (160 рублей), на 2028 год - в 179 рублей.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов в 2026 году акциз составит 824 рубля за литр (ранее 770 рублей) против 740 рублей в 2025 году, в 2027 году - 857 рублей (801 рубль), в 2028 году - 891 рубль.

Игристые вина в 2026 году буду облагаться акцизом в 160 рублей (130 рублей) против 125 рублей в 2025 году, в 2027 году - в 166 рублей (135 рублей), в 2028 году - в 173 рубля.

Акциз на вина (за исключением крепленых) на 2026 год устанавливается в 148 рублей (ранее предусматривалось 118 рублей), что на 31% выше, чем в 2025 году (113 рублей за литр). На 2027 год - 154 рубля (123 рубля), на 2028 год - 160 рублей за литр.

Налоговый кодекс Госдума
