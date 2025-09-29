Поиск

Консорциум инвесторов купит разработчика видеоигр Electronic Arts с оценкой $55 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Electronic Arts Inc., разработчик популярных видеоигр Madden NFL и Battlefield, будет продан группе инвесторов с оценкой стоимости компании примерно в $55 мрлд.

Как говорится в заявлении Electronic Arts, акционерам компании будет заплачено по $210 за акцию, что предполагает премию в размере 25% к их цене на закрытие торгов 25 сентября, когда в СМИ еще не появились сообщения о предстоящей сделке.

В консорциум покупателей входят государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), Silver Lake Management и Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. PIF уже владеет долей в размере 9,9% в Electronic Arts и сохранит ее после покупки компании.

Сделка, закрытие которой ожидается в первом финквартале 2027 года (апрель-июнь), была одобрена советом директоров Electronic Arts.

После покупки Electronic Arts станет непубличной компанией, ее акции не будут торговаться на бирже.

Сделка станет крупнейшим в истории поглощением с привлечением заемных средств. Ранее крупнейшим считалось приобретение консорциумом инвесторов энергетической компании TXU за $45 млрд в 2007 году.

Electronic Arts входит в число ведущих независимых разработчиков видеоигр в США.

Котировки акций компании повышаются на 5,4% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года ее капитализация увеличилась на треть, до $48,4 млрд.

