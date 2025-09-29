Поставки машин "АвтоВАЗа" в Белоруссию в 2025 г. ожидаются на 20% меньше, чем в 2024-м

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Консервативные оценки Минпромторга РФ предполагают, что в 2025 году "АвтоВАЗ" поставит на рынок Белоруссии порядка 12 тыс. автомобилей, что на 20% меньше, чем готом ранее. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Для "АвтоВАЗа" Белоруссия это первый (основной - ИФ) экспортный рынок, достаточно длительное время. В прошлом году больше 15 тысяч автомобилей было продано, в этом году, наверное, все-таки где-то 12 тыс. будет. Уже больше 9 тыс. мы поставили на настоящий момент времени, сейчас целимся так консервативно в 12 тысяч автомобилей "АвтоВАЗа" экспортных поставок на белорусский рынок. Рынок в Белоруссии не очень большой. Тем не менее, "АвтоВАЗ" свою долю здесь традиционно занимает", - сказал глава Минпромторга РФ в кулуарах выставки "Иннопром" в Минске.

На выставке "АвтоВАЗ" представил свои новые модели Lada Azimut, Lada Iskra и Lada Iskra Sport. Всего в 2025 году автоконцерн планируется выпустить более 300 тыс. автомобилей Lada, в следующем году может увеличить план до 500-600 тыс. штук.

Алиханов также прокомментировал перспективы поставок на рынок Белоруссии новых разрабатываемых в РФ моделей автомобилей, в частности, электромобиля "Атом". По мнению министра, экспорт этих автомобилей, учитывая небольшие плановые объемы производства на первом этапе и необходимость развития зарядной инфраструктуры, скорее не вопрос следующего года.

"С учетом того, что в планах, насколько я помню, у них порядка 5 тысяч или 6 тысяч производства будет только в следующем году, не думаю, что это будет экспортный продукт в первый год производства. Но автомобиль получился неплохой (...). Мне кажется, что это перспективный проект, который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии тоже будет востребован. Но все зависит, конечно, от развития инфраструктуры. У нас достаточно ненасыщенная по сравнению со странами-лидерами зарядная инфраструктура. Пока она в основном сконцентрирована в больших городах", - заявил он. Министр напомнил о том, что через Минпромторг планируется субсидировать часть затрат предприятий на создание зарядных станций, средства на предусмотрены как на этот год, так и на следующий.

Оценивая перспективы поставок автомобилей из Белоруссии в РФ, в частности, с учетом возможностей белорусско-китайского предприятия "Белджи", Алиханов отметил, что российский рынок уже достаточно насыщен, в том числе за счет активности китайских производителей. "Поэтому здесь тоже надо внимательно, аккуратно к этому подходить, имея в виду, что в этом году емкость рынка снизится по сравнению с предыдущими периодами. И в лучшие годы у нас объем рынка российского был 2,8-2,5 млн, это с лихвой перекрывается теми производственными площадками, которые уже построены как у нас, так и здесь в Белоруссии", - полагает министр.