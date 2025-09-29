Рубль подрос в паре с юанем, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Кроме того, поддержку рублю в последние дни квартала могли оказать ожидания, что Банк России приостановит смягчение денежно-кредитной политики и не будет снижать ключевую ставку в ближайшие заседания после предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,542 руб., что на 5,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 сентября на 74,42 копейки, до 82,8676 руб., и снизил курс евро на 54,13 копейки, до 97,141 руб.

Рубль открылся вниз к юаню, но быстро восстановился и консолидировался с небольшими потерями, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин в своем обзоре. Затем, по его словам, российская валюта ускорила подорожание и обновила двухнедельный максимум.

"Фактор очередного налогового периода уже должен сойти на нет, так как сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Для этих целей валюта обычно продается в режиме TOM (на завтра) и такие операции самое позднее нужно было осуществлять в пятницу, чтобы получить рубли сегодня. Вероятно, предложение иностранной валюты, не связанное с уплатой налогов, пока достаточно, чтобы удовлетворить спрос, который может увеличиваться за счет импорта. Он восстанавливается вслед за потребительской и деловой активностью. Этому способствует снижение процентных ставок вслед за ключевой, хотя она и остается на высоком уровне, что удерживает рубль от более быстрого ослабления", - отмечает Бабин.

Нефть заметно усилила падение вечером в понедельник под давлением ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снижается на 3,29%, до $67,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 3,27%, до $63,31 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали более чем на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки, пишут западные СМИ со ссылками на источники. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает новость о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана через Турцию после более чем двухлетнего перерыва.

Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 сентября осталась на прежнем уровне - 17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три и месяца в понедельник опустились на 3 базисных пункта, до 17,38% и 18,58% соответственно. Версия RUONIA на шесть месяцев понизилась на 2 базисных пункта и составила 20,4% годовых.