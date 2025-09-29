Поиск

В Госдуму внесен законопроект об индексации МРОТ с 1 января 2026 года на 20,7%

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 г. составит 27 093 руб. (рост на 20,7% к 2025 г).

Документ (№1026183-8) размещен в электронной базе данных парламента.

В 2025 г. индексация составляла 16,62%, 2024 г. 18,47%

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2026 г. (к предыдущему году) в связи с принятием законопроекта составят 218,5 млрд руб., в том числе работников федеральных государственных учреждений - 56 млрд руб. и работников региональных и муниципальных учреждений - 162,5 млрд руб.

"Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2026 г. составят 66,4 млрд руб.", - говорится в финансово-экономическом обосновании.

Госдума
Новости

