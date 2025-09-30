"БЕЛАЗ" и "Ростех" учреждают СП по созданию беспилотных и водородных карьерных самосвалов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о создании белорусско-российского совместного предприятия, которое сосредоточится на создании инновационных беспилотных самосвалов и самосвалов на водородном топливе БЕЛАЗ, подписано на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, сообщило во вторник госагентство БелТА.

"Подписание соглашения о создании нового технологического предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли, состоялось между ОАО "БЕЛАЗ", ООО "РТ-Развитие бизнеса", принадлежащим государственной корпорации "Ростех", и ОАО "ИнДев Солюшенс" (белорусский разработчик ПО - ИФ)", - говорится в сообщении.

Соглашением предусматривается разработка беспилотных и водородных карьерных самосвалов, "которые пополнят флагманскую линейку 130-тонных бестселлеров серии 7513", - отмечается в материалах.

Беспилотный БЕЛАЗ с возможностью дистанционного управления будет оснащен интеллектуальной системой диспетчеризации, которая обеспечит полный контроль и автономную работу в режиме 24/7, а технологии компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов позволят технике самостоятельно распознавать объекты, прогнозировать маршруты для оптимального движения и принимать решения в реальном времени, повышая эффективность работы.

"Карьерный самосвал, использующий водородные ячейки для получения энергии", представляет собой весьма перспективный проект в условиях развития водородной энергетики, в том числе и в сегменте карьерного транспорта. Сегодня применение водорода как наиболее экологичного альтернативного топлива, получаемого с использованием возобновляемой энергии, является хорошим способом расширить существующую базу энергоресурсов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду", - говорится в сообщении.