Поиск

"БЕЛАЗ" и "Ростех" учреждают СП по созданию беспилотных и водородных карьерных самосвалов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о создании белорусско-российского совместного предприятия, которое сосредоточится на создании инновационных беспилотных самосвалов и самосвалов на водородном топливе БЕЛАЗ, подписано на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, сообщило во вторник госагентство БелТА.

"Подписание соглашения о создании нового технологического предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли, состоялось между ОАО "БЕЛАЗ", ООО "РТ-Развитие бизнеса", принадлежащим государственной корпорации "Ростех", и ОАО "ИнДев Солюшенс" (белорусский разработчик ПО - ИФ)", - говорится в сообщении.

Соглашением предусматривается разработка беспилотных и водородных карьерных самосвалов, "которые пополнят флагманскую линейку 130-тонных бестселлеров серии 7513", - отмечается в материалах.

Беспилотный БЕЛАЗ с возможностью дистанционного управления будет оснащен интеллектуальной системой диспетчеризации, которая обеспечит полный контроль и автономную работу в режиме 24/7, а технологии компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов позволят технике самостоятельно распознавать объекты, прогнозировать маршруты для оптимального движения и принимать решения в реальном времени, повышая эффективность работы.

"Карьерный самосвал, использующий водородные ячейки для получения энергии", представляет собой весьма перспективный проект в условиях развития водородной энергетики, в том числе и в сегменте карьерного транспорта. Сегодня применение водорода как наиболее экологичного альтернативного топлива, получаемого с использованием возобновляемой энергии, является хорошим способом расширить существующую базу энергоресурсов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду", - говорится в сообщении.

БЕЛАЗ РТ-Развитие бизнеса" Ростех ИнДев Солюшенс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2402 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });