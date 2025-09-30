Поиск

Банк России в 2026 году оценит актуальность корректировки критериев для "квалов"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует оценить имплементацию проведенной реформы квалификации инвесторов и при необходимости внести изменения, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Я думаю, что нам надо будет посмотреть, как у нас работает новая балансировка "квал-неквал". Это прямо очень важный момент. И при необходимости, может быть, не в этом году, а в следующем, попробовать посмотреть: надо что-то менять, не надо что-то менять", - сказал Чистюхин в ходе общественных обсуждений проекта Основных направлений развития финрынка на 2026-2028 годы, прошедших на площадке АЦ "Форум".

Банк России в этому году уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, имущественный ценз был повышен с 6 млн до 12 млн рублей, с 2026 года он должен увеличиться до 24 млн рублей.

Статус "квала" также можно получить по обороту сделок, образованию и при комбинации критериев. Кроме того, ЦБ ввел новый критерий - годовой доход, который должен составлять 12 млн рублей за последние два года.

Темпы роста числа квалифицированных инвесторов после повышения имущественного ценза до 12 млн рублей замедлились, отмечалось в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России. Количество "квалов" по итогам первого квартала 2025 года достигло 914 тыс. человек (+4% кв./кв.), по итогам второго квартала - 918 тыс. (+0,5% кв./кв).

