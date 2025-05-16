ЦБ установит размер годового дохода для статуса "квала" в 12 млн рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России решил установить минимальную планку по критерию годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора на уровне 12 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Да, мы снизили его до 12 млн рублей", - сказал он журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

Регулятор в марте опубликовал проект указания с новыми критериями для квалифицированных инвесторов. Документ, в частности, предполагал возможность получения этого статуса при среднем размере дохода за два последних года на уровне не менее 20 млн рублей (без учета средств от продажи недвижимости). В комбинации с образовательным критерием, ученой степенью или при прохождении усложненного тестирования порог годового дохода предлагалось установить на уровне 6 млн рублей.

НАУФОР предложенный регулятором размер ежегодного дохода не поддержала. Согласно направленным в ЦБ в конце марта замечаниям к проекту указания, ассоциация выступала за планку в 6 млн рублей и ее понижение до 3 млн рублей при комбинировании с образовательным критерием, научной степенью или подтверждением наличия знаний.

Позднее в интервью "Интерфаксу" Мамута говорил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки с 20 млн рублей и ориентируется на уровень в 12 млн рублей.