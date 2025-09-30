ЦБ РФ в 2026 г. проведет обследование вложений в криптовалюты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в январе-феврале 2026 года планирует провести обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний, говорится в материалах регулятора.

"Обследование проводится с целью оценки вложений поднадзорных организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также их объема кредитования криптокомпаний на 1 января 2026 года", - отмечает ЦБ.

Срок предоставления данных - не позднее 1 февраля 2026 года.

Состав участников обследования будет уточнён при направлении материалов обследования, отмечает ЦБ.

Кроме того, регулятор в ноябре-декабре 2025 года проведет обследование вложений физлиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Срок предоставления данных - ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за обследуемым месяцем.