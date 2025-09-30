Глава ассоциации НПФ заявил, что пренебрежение капитализацией со стороны эмитентов обескураживает инвесторов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Отсутствие у менеджмента крупных компаний должной мотивации к наращиванию их капитализации обескураживает институциональных инвесторов, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, выразив надежду, что такой подход останется исключением из правила.

"На днях прозвучала альтернативная (подходу, согласно которому рост капитализации является ключевой задачей - ИФ) точка зрения. Не последний человек в одном немаленьком холдинге публично сказал, что в общем-то, они не заинтересованы в росте стоимости компании, в росте капитализации, потому что не видят никаких выгод для себя от этого. Сказал это в присутствии, в том числе, институциональных инвесторов. У ряда институциональных инвесторов доля бумаг этой компании в портфеле, не долговых, а долевых - 60%. После того, как они это услышали, им как относиться вообще к инвестициям в акции?", - сказал Беляков в ходе обсуждения проекта Основных направлений развития финрынка на 2026-2028 гг., прошедшего на площадке АЦ "Форум".

По его словам, пенсионным фондам как институциональным инвесторам важен подход эмитента, в акции которого они будут вкладываться.

"Мы - миноритарные акционеры. Какими бы крупными мы ни были, мы все равно миноритарные акционеры. Нам важна политика в отношении миноритарных акционеров со стороны эмитента, и торгуемого, и того, кто собирается выйти на биржу. И пока это, конечно, ахиллесова пята (...) Важна и дивидендная политика, и стратегия развития компании, и прописанная, определенным образом установленная, принятая органами управления публично стратегия развития, связанная с намерением повышать капитализацию компании", - отметил Беляков.

При этом конкретные действия эмитентов, которые не всегда соответствуют интересам миноритариев, могут быть рациональными в определенной ситуации, подчеркнул он. "Понятно, почему они не всю информацию раскрывают, понятно, почему они в текущих макроэкономических условиях отказываются от выплаты дивидендов. Непонятно, почему делается вывод о том, что он не заинтересован в росте капитализации. Но это, будем считать, эксцесс одного игрока на рынке", - сказал глава ассоциации НПФ.

В понедельник, выступая на мероприятии Ассоциации розничных инвесторов, член правления - руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО "Интер РАО" Тамара Меребашвили высказала мнение, что подконтрольный государству энергохолдинг - это "пример парадокса", так как менеджмент предпринимает все шаги, которые "по учебнику" должны вести к росту капитализации, но этого не происходит. Стоимость "Интер РАО" с 2022 года упала вдвое, хотя стоимость активов компании, напротив, за этот период примерно на столько же выросла, сказала она.

"Мы видим, что никакие позитивные события в жизни компании (...) вообще никак не повлияли на оценку", - отметила Меребашвили, констатировав движение капитализации "Интер РАО" в примерном соответствии с индексом МосБиржи. По факту на котировки влияет геополитика, а из факторов, связанных с деятельностью самой компании - только объявление о выплате дивидендов и дивидендная отсечка, сказала она. На вопрос модератора о том, будет ли "Интер РАО" принимать меры, чтобы завладеть вниманием розницы и "больше присутствовать в телефонах" инвесторов, Меребашвили ответила: "А давайте зададимся вопросом, а какая у нас цель? Вот у нас цель как у менеджмента компании "Интер РАО" - это вкладывать в будущее страны. (...) Наша цель - сконцентрироваться на том, чтобы эффективно управлять проектами по строительству и вводу новых электростанций, потому что страна испытывает катастрофическую нехватку в мощности. У нас нет задачи бегать за розничным инвестором и растить нашу капитализацию, которая есть, собственно говоря, предмет только психологической реакции большого количества людей".

"Мы не привлекаем деньги с рынка. Количество акционеров растет в нашем капитале не потому, что мы привлекаем деньги с рынка, мы же не продаем новые акции, мы не эмитируем. Это существующий объем акций, который когда-то был сформирован. И от того, что акционеры торгуют нашими акциями, эти деньги нам не идут. Это какой-то виртуальный, воздушный показатель, который где-то существует просто на полях... Он никаким образом не влияет на нашу эффективность", - сказала топ-менеджер "Интер РАО".