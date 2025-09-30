Поиск

Petronas продаст долю в СПГ-заводе в Канаде компании с участием Saudi Aramco

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - MidOcean Energy (Saudi Aranco принадлежит 49%, оставшееся у инвестгруппы EIG), заключила соглашения о покупке 20% акций активов малазийской Petronas в Канаде.

Как говорится в сообщении компании, сделка включает 20% акций в совместном предприятии North Montney Upstream Joint Venture (NMJV), которому принадлежат инвестиции Petronas в разведку и добычу в Канаде, и 20% акций в North Montney LNG Limited Partnership (NMLLP), которому принадлежит 25% акций Petronas в проекте LNG Canada.

В настоящее время Petronas владеет 25% в LNG Canada, таким образом, она снизит свою долю в проекте до 20%.

LNG Canada - совместное предприятие Shell (40%), Petronas (25%), PetroChina Co. (15%), Mitsubishi Corp. (15%) и Korea Gas (5%). Первая линия СПГ-завода на 14 млн т в год была запущена в июле текущего года, строительство обошлось в $29,4 млрд. Консорциум изучает возможность строительства 2-й линии, инвестрешение может быть принято в следующем году.

NMJV - это СП, которому принадлежат права на добычу полезных ископаемых общей площадью более 800 тыс. акров с запасами и условными ресурсами в размере 53 трлн кубических футов газа.

Благодаря этой сделке MidOcean сможет обеспечить соответствующий объем СПГ в размере 0,7 млн тонн в год с потенциалом роста в рамках второй фазы проекта LNG Canada.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2025 года при условии получения стандартных разрешений регулирующих органов.

