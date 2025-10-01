Поиск

"Ъ" сообщил о подготовке кабмином дополнительных мер поддержки топливного рынка

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка. Об этом, ссылаясь на письмо Новака к Мишустину, пишет газета "Коммерсант".

В письме отмечается, что, несмотря на принимаемые меры по защите объектов ТЭКа, существуют риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами. В случае же принятия новых предложений получится дополнительно направить на внутренний рынок в месяц не менее 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизтоплива, отмечает издание.

В числе дополнительных предлагаемых мер, в частности, обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке. "Поставлять топливо смогут только уполномоченные организации – "Роснефть", АО ННК и государственное ВО "Промсырьеимпорт". На импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер. В случае применения меры появится возможность направить в западном направлении бензин, производимый на НПЗ Сибири, в количестве около 150 тыс. тонн в месяц для поддержания баланса в центральной части страны", - пишет газета, ссылаясь на обращение.

Также предлагается увеличить импорт бензина из Белоруссии. В сентябре поставки белорусского бензина оцениваются в 45 тыс. тонн. Возможность по увеличению импорта в октябре зависит от бесперебойной работы системы "Транснефти" и запуска давальческой переработки нефти. Это позволит нарастить поставки белорусского бензина до 300 тыс. тонн в месяц, отмечает издание.

Кроме того, предлагается разрешить на полгода использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки, применяемой для увеличения детонационной стойкости бензина. Это позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 путем добавления ММА в низкооктановое топливо. В результате на внутренний рынок может быть дополнительно направлено около 50 тыс. тонн бензина в месяц. В целях реализации этой меры, предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.

Минфину также предлагается поручить создать экономические стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на этиловый спирт. Это может позволить увеличить поставки бензина на внутренний рынок на 100 тыс. тонн в месяц.

Как пишет газета, в Минфине, Минэнерго, аппаратах Александра Новака и Михаила Мишустина оперативные комментарии не предоставили.

Ранее правительство продлило до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Кроме того, с 1 октября вступил в силу запрет для непроизводителей на экспорт дизтоплива, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретённых на биржевых торгах.

Кроме того, совет Евразийской экономической комиссии 30 сентября сообщил о временном обнулении импортных пошлин на нефтепродукты до 30 июня 2026 года. Решение вступит в силу через десять дней.

